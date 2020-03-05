Dursunbey'de Kros Duatlon heyecanı

Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katılacağı büyük organizasyon için hazırlıklar sürüyor.

Dursunbey'i tanıtmak ve sporcuların doğa sporlarına ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Triatlon Federasyonu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Dursunbey Belediyesi tarafından organize edilen Dursunbey Kros Duatlonu, önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek. Türkiye genelinden yüzlerce sporcunun katılacağı organizasyon öncesi ilçede bulunan oteller tamamen dolarken, yarışma başvuruları 5 Mart Perşembe günü son buldu.

Minikler, yıldız, genç, elit, yaş grubu kategorilerinde gerçekleşecek olan yarışlarda, paraduatlon kategorisi ile engelli sporcularda yarışma fırsatı bulacak. 8 Mart Kadınlar günü sebebi ile kadın sporculara ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan yarışların ödül töreni ise 13:30'da başlayacak. Yarışlar hakkında bilgi veren Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, federasyon bünyesinde Türkiye'de uzun zaman sonra ilk kez kros duatlon yarışlarının gerçekleşeceğini ve buna Dursunbey'in ev sahipliği yapacağını söyledi. Kros duatlonun koşu ve bisiklet etabından oluştuğunu hatırlatan Yalçınkaya, “Federasyonumuz bünyesinde ilk kez kros duatlon yapacağız. Bu yarışları Dursunbey İlçemizde önümüzdeki hafta sonu 8 Mart Pazar günü gerçekleştireceğiz. Aylardır hazırlıklarını sürdürdüğümüz ve çok önemsediğimiz bu yarış için saha çalışmalarımızda başlamış durumda. Dursunbey'de sporcularımızı toz, toprak ve çamur dolu zorlu bir parkur bekliyor. Parkurda ayrıca tren yolu ve dere geçişi gibi farklı unsurlar da olacak. Bilindiği gibi kros duatlon branşımız da güçle, savaşmayla, mücadele ile alakalı. Sporcularımızı ve sporseverleri 8 Mart'ta gerçekleşecek olan Dursunbey yarışlarımıza bekliyoruz” dedi.

Saz mesire alanı bölgesinde 8 Mart Pazar günü saat 09.00'da ilk olarak koşu, daha sonra bisiklet ve yine koşu ile başlayacak olan yarışların en uzun etabı 10 kilometre koşu, 25 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu olacak. Yarışın en kısa etabını ise 3.7 kilometre ile M3 kategorileri gerçekleştirecek. Paraduatlon kategorisinde yarışacak olan engelli sporcular ise toplam 16 kilometrelik parkurda yarışacak.