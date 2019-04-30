Dursunbey'de kupa Gökçedağ Ormanspor'un

Tribünlerin hınca hınç dolduğu maçta turnuvanın şampiyonu Gökçedağ Ormanspor oldu.

Dursunbey'de her yıl Bahar turnuvası adı altında düzenlenen ve büyük heyecan fırtınası yaratan Halı saha Futbol Turnuvası yine heyecan dolu mücadelelere sahne oldu. Dursunbey Belediyesinin düzenlediği turnuva Gökçedağ Orman ve Durabeylerspor arasında oynanan final müsabakası ile sona erdi. Final maçına Kaymakam Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Başkan Yardımcısı Sadettin Aslan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bayram Yıldırım, Dursunbey Belediyespor kulübü Başkanı Yusuf Turhan, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlardan yöneticilerle çok sayıda vatandaş ve takım taraftarları katıldı. Turnuva Finali 3.lük 4.lük maçları ile başladı. Selimağaspor ile Osmaniyespor arasında oynanan 3.ük 4. lük maçında rakibini eleyen Selimağaspor turnuvanın 3. takımı oldu.

Durabeylerspor ile Gökçedağ Orman arasındaki Final maçının başlangıç düdüğü ile başlayan maç adeta nefes kesti. Maçın ilk yarısı Gökçedağ Ormanspor etkili bir futbol sergilerken 2-0'lık üstünlükle ilk yarıyı tamamladı. İkinci yarıda Durabeyler maça hızlı başladı. Zaman zaman sertleşen maçta Durabeylerspor taraftarları rakip takım üzerinde tezahüratlar ile baskı kurdu ve takımlarına tribünden destek verdi. Gökçedağ Ormanspor'un kontrollü oyunu sonrasında skor 3-0'a gelirken, Durabeyler baskılı oynadığı dakikalarda skoru 3-1'e getirdi. Maçın son dakikalarında ise Göçedağ Orman attığı golle maçın sonucunu 4-1 olarak belirledi.

Gökçedağ Ormanspor maç sonucu Durabeyler'i eleyerek bu yılki şampiyonluk kupasının da sahibi oldu. Final Maçı sonrası çeşitli ödüller futbolculara verilirken Gökçedağ Ormanspor taraftarları şampiyonluk tezahüratları ile birlikte kupalarını aldı.