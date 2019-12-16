Dursunbey'de Kur'an-ı Kerimi güzel okuma yarışması

Dursunbey Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulu, Balıkesir genelindeki İmam Hatip Ortaokulları arasında gerçekleştirilen “Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması” programına ev sahipliği yaptı.

Dursunbey Balıkesir'de bulunan İmam Hatip Ortaokullarının iştirakiyle gerçekleşen Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasına ev sahipliği yaptı. İmam Hatip Lisesi kampüsünde gerçekleştirilen yarışmaya ev sahipliğini ise Dursunbey İmam Hatip Ortaokulu yaptı. Yarışmada Balıkesir İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Selahattin Harmanda 92,80 puanla birinci, Karesi Gazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Kudret Eren Dursun 90,40 puanla ikinci, Bandırma İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammed Masum Çelik ise üçüncü oldu. Yarışmada Dursunbey'i temsil eden Musa Enes Uzun ise 87,80 puanla altıncı oldu.

Yarışmada jürinin puanlaması ile birinci olan öğrenciye hediyesini Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, ikinci olan öğrenciye hediyesini eğitimci-yazar ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, üçüncü olan öğrenciye hediyesini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir verdi. Yarışmada birinci olan öğrenciye tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrenci ve danışman öğretmenlere de Dursunbey'e ait olan yöresel ürünler hediye edildi.

Okul Müdürü Mustafa Yıldırım yaptığı açıklamada, “Dursunbey İHO olarak 150 misafiri, ilçemize yeni kazandırılan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda ağırladık. Okullarında dereceye giren ve yarışmaya okullarını temsilen il birinciliği için gelen 20 öğrenci, Yüce Rabbimizin kelamı olan Kuran-ı Kerim'i en güzel şekilde okuyup birincilik için ter dökmüşlerdir. Organizasyonumuza destek olan Dursunbey Belediyesine, İlçe Müftülüğümüze ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi bir borç biliriz” dedi.