Dursunbey'de kurtuluşun 100. yılı coşkuyla kutlanacak

yılını coşku dolu bir programla kutlayacak. 3 gün sürecek olan etkinliklerde ünlü sanatçılar Bilal Sonses ve Zara sahne alırken, Büyük Dursunbeyliler Buluşması etkinliğinde 10 binlerce Dursunbeyli bir araya gelecek.

Dursunbey Belediyesi ilçe dışında yaşayan binlerce Dursunbeyliyi üçüncü kez, saz mesire alanında yapılacak olan dev organizasyonunda bir araya getirecek.

Dursunbey'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşecek olan programlar 2 Eylül Cuma günü M. Akif Ersoy Kültür Merkezinde sergilenecek olan ‘Önce Vatan' tiyatro gösterisi ile başlayacak. 3 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinde gerçekleşecek olan resmi törenlerin ardından, Saz mesire alanında kurulacak olan dev sahnede birçok etkinlik Dursunbeyliler ile buluşacak. Ünlü sunucu Afrikalı Ali'nin sunumu ile akşam saatlerinde gerçekleşecek olan kurtuluş konserinde, Dursunbeyli rap sanatçıları Rastro-Aspar daha sonra ise ünlü sanatçı Bilal Sonses sahne alacak.

4 Eylül Pazar günü ise Saz bölgesinde oluşturulacak olan etkinlik alanlarında hem çocuklar hem de büyükler bir biriden farklı onlarca etkinlik ile eğlenecek. Bu etkinlikte vatandaşlara ilçeye özgü keşkek ile çeşitli ikramlar da yapılacak. Dursunbeyli derneklerin stant açacağı etkinliğin akşamında ise Dursunbeyli yetenek Mustafa Örs ile Ünlü sanatçı Zara sahne alacak.