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Dursunbey'de Öğretmenlere Özel Ahşap Anı Defteri

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 24 Kasım Öğretmenler günü sebebi ile ilçede görev yapan tüm öğretmenlere özel olarak hazırlattırılan anı defterlerini hediye etti.


Her yıl 24 Kasım Öğretmenler gününde bir birinden özel programlara imza atan Dursunbey Belediyesi, bu yılda farklı bir şekilde Öğretmenler gününü kutladı. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçvan'ın talimatı ile hazırlattırılan ahşap kaplamalı isme özel anı defterleri ilçede görev yapılan 520 öğretmene hediye edildi.


Hediyeler Dursunbey Endüstri Meslek Lisesi ve Neziha Bal İlkokulunda öğretmenlere protokol tarafında verildi. Programa İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Belediye Meclis Üyesi İsmail Çoban ve öğretmenler katıldı. Öğretmenler odasında kısa bir konuşma yapan protokol üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladılar. Kendisinin de Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, öğretmenlere çok değer verdiklerini belirtti. Okul hayatı ile ilgili hatıralarını da anlatan Başkan Bahçavan, kendisinin de edebiyat öğretmeni olan Belediye Meclis üyesi İsmail Çoban ile birlikte halen yol yürüdüklerini ifade etti.


Öğretmenlerin ismine özel olarak hazırlanan hediyeleri takdim eden protokol, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı.

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