Dursunbey'de Sosyal Mesafe Noktası Uygulaması

Dursunbey Belediyesi koranavirüs tedbirleri kapsamında birçok önlemi hayata geçirirken, vatandaşların özellikle sıraya girdiği alanlarda da sosyal mesafe noktaları oluşturdu.

Vatandaşların bu noktalar üzerinde durarak bir metrelik sosyal mesafeyi korumasını hedefleyen Belediye, bu konuya dikkat çekecek bir uygulamaya imza attı. Konu ile ilgili açıklama yapan Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan; “Dursunbey Belediyesi olarak koronavirüsün Ülkemizde göründüğü ilk günden bu yana çok önemli kararlar alarak önlemimizi aldık. Belediye olarak iç genelge yayınlayarak bu tedbirleri yazılı kurallar olarak kendimize belirledik. Bunun yanında İlçemiz genelinde 100 ton'a yakın dezenfekten ile yoğun olarak kullanılan alanlar ve istek gelen tüm yerleri steril hale getirdik. Şimdide Dursunbey Belediyesi olarak sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek amacı ile Bankamatik önleri, fırınlar, vezne önleri gibi alanlara sosyal mesafe noktaları oluşturduk. Bu noktalar üzerine basacak olan hemşehrilerimiz tedbir amacı ile önündeki diğer kişi ile 1 merte uzaklıkta durmuş olacak. Tabi en büyük önlem vatandaşlarımızın evde kalarak kendi önlemlerini almasıdır. Biz bu yönde hemşehrilerimizi anonslar ile sıklıkla uyarıyoruz. İnşallah bu süreci bir ve beraber olarak hep birlikte atlatacağız” dedi.

Dursunbey Belediyesi tarafından uygulanmaya başlayan sosyal mesafe noktaları isteyen kurum ve kuruluşlarda da uygulanacak.