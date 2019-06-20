Dursunbey'de Stratejik Plan Hazırlığı

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Dursunbey'in 2019-2024 stratejik planının hazırlandığını söyledi. Dursunbey Belediyesi teknik ekibinin gençleştirildiğini de hatırlatan Başkan Bahçavan, yeni görevlere gelen personele başarı diledi.

31 Mart seçimlerinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde önemli görevler üstlenen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hazırlanan 2019-2024 yılları stratijik planı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın vizyon sahibi bir başkan olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, gerçekleştirdikleri kritik toplantılar ile tüm Balıkesir'in stratejik planının hazırlandığını söyledi. Stratejik planlamanın tanımını yapan Başkan Bahçavan, Balıkesir'de bugüne kadar stratejik planlamaların uygulanma seviyesinin %30 seviyelerinde kaldığını söyledi. 2019-2024 vizyonu ile yola çıkan bir Büyükşehir Belediyesi ve Başkanının olduğunu ifade eden Başkan Bahçavan, bütün paydaşlarla ortak olarak yapılan stratejik plan toplantılarının sürdüğünü ifade etti. Konunun uzmanı hocalarının bu planlama ile ilgili hem Belediye Başkanlarına hem de Daire başkanlarına sunumlar yaptığını ifade eden Başkan Bahçavan, elde edilen bilgi birikimlerinin İlçelerde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Başkan Bahçavan yaptığı açıklamada; “Alanında uzman kişilerin yaptığı sunumların ardından bizde İlçemize dönerek bu stratejik planla ilgili İlçemizde bulunan 111 mahalle muhtarı, Belediye personelimizle Müdür arkadaşlarımız ile birlikte ön çalışmaları yoğun bir şekilde yapıyoruz. Biz muhtarlarımız ile bir toplantı yaparak özellikle 5 yıl içerisinde İlçelerine, mahallelerine istemiş oldukları ne kadar hizmet yatırım varsa bunları bize yazmalarını söyledik. Bu çalışmalar şu anda bizde toplandı. Şimdi bu isteklerin hem ekonomik hem proje anlamında planlamalarını yapıyoruz. Bu planları toplayarak bunlarla ilgili 2023 vizyonunu da uygun olması açısından, İlçe Belediyemiz kendi hazırlamış olduğu raporlarla şu anda Büyükşehirdeki stratejik planın bir ortağı olacak. Burada Büyükşehir'in yapması gereken işler, Bakanlıkların yapması gereken işler, İlçe belediyemizin yapması gereken işleri de ayırarak uygulamamıza devam edeceğiz” dedi.

Seçim çalışmalarının çok yoğun bir şekilde geçtiğini ifade eden Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, seçimin ardından ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yapılanması, ekonomik anlamda Bütçelerinin ayarlanması, 5 yıllık çalışma planının hazırlanması için toplantıların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın 20 İlçe Belediye Başkanı ile bu konularda görüş alışverişinde bulunduğunu da ifade eden Başkan Bahçavan, önümüzdeki günlerde 5 yılın planlanmasının vatandaşlara duyurulacağını söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde olduğu gibi Dursunbey Belediyesinde de önemli değişikliklere imza attıklarını ve atmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Bahçavan, strateji geliştirme müdürlüğü kurduklarını ifade etti. Teknik olarak genç bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Başkan Bahçavan, genç ekibin yaklaşık üç yıldan bu yana yoğun tempoya ayak uydurduğunu söyledi. Başkan Bahçavan; “ Müdürlüklerde bazı değişiklikler yaptık. Genç kardeşlerimizi biraz daha önemli görevlere, sorumluluklara getirdik. Tecrübeli arkadaşlarımızı biraz daha sahaya saldık. Bunun da inşallah faydası olacağına inanıyoruz. Arkadaşlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.