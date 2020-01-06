İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursunbey'de taşımalı eğitime ve bazı köy okullarında eğitime 'kar' tatili

Dursunbey’de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.

Dursunbey'de yoğun kar yağışı sebebiyle taşımalı eğitime ve bazı kırsal mahalle okullarında eğitime bir gün ara verildi.


Dursunbey hıfzıssıhha kurulundan yapılan açıklamaya göre, Odaköy, Tepeköy, Delice, Mıcırlar, Süleler, Şabanlar, Kavacık, Durabeyler, Gökçedağ, Çanakçı ve Göbül köy okulları bugün tatil edildi. Ayrıca taşımalı eğitimde öğle yemekleri dağıtıldıktan sonra, taşımalı öğrencilere de okullar öğleden sonra tatil edildi. 7 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ise akşam saatlerinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.