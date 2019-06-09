Dursunbey'de traktör köprüden uçtu: 1 ölü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Ola, Dursunbey'e bağlı Selimağa Mahallesi ile Çatalçam Mahallesi arasında bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda bulunan köprüde traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 69 yaşındaki Nazmi Özkes, traktörüyle birlikte köprüden aşağı yuvarlandı. Traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cesedi traktör altından çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.