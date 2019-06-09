İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dursunbey'de traktör köprüden uçtu: 1 ölü

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden uçan traktör sürücüsü hayatını kaybetti.


Ola, Dursunbey'e bağlı Selimağa Mahallesi ile Çatalçam Mahallesi arasında bulunan bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki mahalleyi birbirine bağlayan yolda bulunan köprüde traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybeden 69 yaşındaki Nazmi Özkes, traktörüyle birlikte köprüden aşağı yuvarlandı. Traktörün altında kalan yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cesedi traktör altından çıkarıldı. Jandarma kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.