Dursunbey'de vatandaşlara Ücretsiz bez torba dağıtıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanan ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Dursunbey Kaymakamlığı ve Dursunbey Belediyesinden de destek geldi. ‘Sıfır Atık' projesi sloganıyla hayata geçirilen ücretli poşet uygulamasına destek veren Belediye ve Kaymakamlık, proje kapsamında ilçe genelinde vatandaşlara dağıtmak üzere 3 bin bez torba yaptırdı. Bu çerçevede basılan bez torbaları ilçeye Cuma günleri kurulan semt pazarında alışveriş yapan vatandaşlara dağıtan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan ve Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, naylon poşetlerin doğaya zarar verdiğine dikkat çektiler. Dağıtım törenine Kaymakam ve Belediye Başkanının yanısıra AK Parti Dursunbey İlçe Başkanı Üzeyir Sali, Belediye Meclis Üyeleri ve daire amirleri de katıldı.

Bez torba dağıtımı sonrası açıklamalarda bulunan Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan Çevre ve şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan bu kampanyaya destek olan Dursunbey Belediyesi ve Dursunbey Kaymakamlığına teşekkür etti. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ise: “Çevreye duyarlı bir Belediye ve Kaymakamlık olarak vatandaşımıza bu süreçte katkı sunmak amacıyla bez torbalar bastırdık. Bizler bastırdığımız bez torbalarımızı özellikle pazara giden vatandaşlarımıza dağıtacağız. Bez torbalarımız çevreye duyarlıdır. Dursunbey Belediyesi olarak ilk etapta şu an için 3 bin tane bez torba bastırdık. Bugünden itibaren ilçemizin sınırlarındaki tüm vatandaşlarımıza bu torbaların dağıtımı yapılacaktır.” dedi.

Bez torbaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, Dursunbey Kaymakamlığı ve Dursunbey Belediyesine teşekkür ettiler.