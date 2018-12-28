Dursunbey'de yeni yıla fidan dikerek girilecek

Dursunbey Orman İşleme Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Yeni Yıla Ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim' programında vatandaşlara ücretsiz olarak 4 bin adet çam, ceviz, selvi, fıstık çamı fidanı dağıtıldı.

Dursunbey ilçesinde Yeni yıl öncesi Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü'Yeni Yıla Ağaç keserek değil, fidan dikerek girelim' programı kapsamındatoplam 4bin fidan dağıttı.

Kent Meydanında düzenlenen fidan dağıtım törenine Dursunbey Kaymakamı Nurettin Temizkan, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, AK Parti İlçe Başkanı Üzeyir Saliçeşitli kurumlardan yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. İşletme Müdürü Fahri Atalay dağıtım töreni öncesi yaptığı açıklamada; "Yeni yıla ağaç keserek girmek yerine, fidan dikerek girelim istedik.Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü olarak bugün 4bin fidanı vatandaşlarımıza dağıtarak toprakla buluşturuyoruz. Daha yeşil bir Türkiye için Bakanlığımızın tüm Ülkemizde olduğu gibi İlçemizde de yatırımları sürüyor. İlçemize ve memleketimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından vatandaşlara fidanlar hediye edilirken, Çam, Ceviz, Selvi, Fıstık çamından oluşan fidanlar kısa sürede tükendi.