Dursunbey'de Yeşil Seferberlik

Bu kapsamda İlçe stadyumu çevresine yüzlerce ağaç dikildi.

Dursunbey'de yeşil alanları 700 bin metrekareden 920 bin metrekareye çıkararak, ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan miktarını 25 metrekareye yükselten Dursunbey Belediyesi, yeşil seferberliğini sürdürüyor.

İlçede yapılan İlkay Gündoğan stadyumu çevresinde ve yol boylarında ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması sürdüren belediye, 100 adet ağacı toprakla buluşturdu. Ayrıca Mustafa Korkmaz Anadolu Lisesi önünde bulunan yaklaşık bin metrekarelik atıl halde bulunan alanı çimlendirerek yeşillendiren belediye kötü görünüme de son vermiş oldu.

Dursunbey Belediyesi Etüd proje Müdürü ve peyzaj mimarı Samet Çetinkaya yaptığı açıklamada; “Belediye Başkanımız Ramazan Bahçavan'dan aldığımız talimat ile ilçemiz genelinde yeşil seferberliğine başladık. Kişi başına düşen yeşil alanı her geçen gün daha da arttırıyoruz. Geleceğe yönelik önemli projelerimiz de var. İnşallah Dursunbey'i geleceğe doğal yeşili ile taşıyacağız. Atıl durumda bulduğumuz tüm alanları Belediye olarak yeşillendiriyor ve oralara görsel katıyoruz” dedi.