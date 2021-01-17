Dursunbey'de yolların kapanmaması için ekiplerin mesaisi sürüyor

Dursunbey'de karla mücadele eden ekipler ana yollar ve kırsal mahalle yollarının kapanmaması için yoğun uğraş verirken, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen çocuklar kendilerini dışarıya attı.

Cuma gününden bu yana Dursunbey'de etkili olan kar yağışı ile kar kalınlığı ilçe merkezinde 22, kırsal mahalleler ve yüksek kesimlerde ise 60 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası adeta seferberlik ilan eden Dursunbey Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında karla mücadele çalışması başlattı. Aralıksız süren çalışmalar kapsamında Balıkesir-Dursunbey- Kütahya D-230 yolu ekipler tarafından kürenerek trafik akışı kesintisiz olarak sağlandı. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde de yoğun bir mesai harcayan ekipler, ana arterler ile grup yollarını açık tutmaya özen gösteriyor. İlçede ulaşım sağlanamayan 6 kırsal mahalle bulunurken, bu mahallelerin yollarının da kısa süre sonra trafiğe açılması planlanıyor.

Yoğun kar yağışı sonrası ilçede özellikle çocuklar sokağa çıkma yasağına rağmen kendilerini dışarıya attılar. Kar topu oynayan çocuklar karın tadını doyasıya çıkardı. Kar yağışının gün boyunca etkili olması beklenen ilçede trafikte herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ise sevindirdi.