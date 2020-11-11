Dursunbey'de Yüzlerce Fidan Toprakla Buluştu

Türkiye'nin dört bir yanında bugün kutlanan Ağaç Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Dursunbey Çınar mahallesi bölgesinde oluşturulan ağaçlandırma sahasında yüzlerce fidan ile toprakla buluştu.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" seferberliği çerçevesinde 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan, Türkiye'niin bir çok bölgesinde toprakla buluştu. Ülke genelinde olduğu gibi Dursunbey'de de bir tören düzenlendi. Çınar Mahallesi bölgesinde gerçekleştirilen törene Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut, Belediye Başkan vekili Halil Sarıoğlu, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Akman, Dursunbey Orman İşletme Müdürü Fahri Atalay, Kızılay Dursunbey Temsilciliği üyeleri, Öğrenciler, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkiler ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başlayan program Kaymakam Rahmi Bulut'un konuşması ile devam etti. 11 Kasım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Milli Ağaçlandırma günü ilan edildiğini ifada eden Kaymakam Bulut, bu güne özellikle genç nesillerin sahip çıkmasını istedi. Kaymakam Rahmi Bulut'un ardından Orman çalışanları tarafından fidan dikimi ile ilgili ayrıntılar katılımcılar ile paylaşıldı. Daha sonra saatler 11:11'i gösterdiğini tüm katılımcılar hazırlanan fidanları toprakla buluşturdu.

Dursunbey Orman işletme Müdürü Fahri Atalay Kılca bölgesinde gerçekleşen törende 500 ağacı toprakla buluşturduklarını Balıkesir genelinde ise toplam 10 bin fidanın dikildiğini söyledi. Geleceğe nefes oldukları için çok mutlu olduklarını ifade eden Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu büyük kampanya vesilesi ile teşekkür etti.