Dursunbey'deki internet sorunu muhalefetin gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Dursunbey'in kırsal 17 mahallesinde internet ve cep telefonu çekmediği için vatandaşların yaşadığı mağduriyete dikkat çekerek, “Dursunbey ilçemizin 17 kırsal mahallesinde ne telefon ne de internet çekiyor. ‘Teknoloji ve iletişim çağında yaşıyoruz' diyorsunuz ama en çok oy aldığınız Dursunbey'in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza interneti de cep telefonlarını da çok görüyorsunuz” dedi.

Dursunbey'in Hacılar, Kızılköy, Durabeyler, Çakırca, Mıcırlar, Beyce, Ericek, Odaköy, Mahmudiye, Hamzacık, Süleler, Kavacık, Şabanlar, Umurlar, Gölcük, Karakaya, Meydançayır mahallelerinde internet ve cep telefonları çekmiyor. Muhtarların bu konudaki girişimleri sonuçsuz kalırken, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, yaşanan mağduriyeti TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında dile getirdi.

Evrensel hizmet fonu var ama Dursunbey'e yatırım yok

CHP'li Akın, Türk Telekom'un 2005 yılında özelleştirilmesinin ardından, kırsal bölgelerde yaşayanlara sunulacak internet ve elektronik haberleşme hizmetlerinde kamu yatırımlarının devam ettirilebilmesi amacıyla 'Evrensel Hizmet Fonu' oluşturulduğunu hatırlattı. Akın, TBMM'deki konuşmasında, “Dursunbeyli hemşehrilerim Ulaştırma Bakanı'na soruyor, ‘Bu tür yatırımlar için kurulmuş Evrensel Hizmet Fonu'nda 2021 yılında toplanan 2 milyar 140 milyon 176 bin 723 liradan bizim sorunumuz için ne kadar para ayrılacak?' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında şunları dile getirdi:

"'Çağ atladık' diyen AK Parti iktidarına Balıkesir Dursunbey'den mesaj var. Dursunbey ilçemizin 17 kırsal mahallesinde ne telefon ne de internet çekiyor. ‘Teknoloji ve iletişim çağında yaşıyoruz' diyorsunuz ama en çok oy aldığınız Dursunbey'in kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımıza interneti de cep telefonlarında çok görüyorsunuz. ‘170 milyon liraya mal olacak' deyip 343 milyon liraya Çamlıca'ya Radyo ve Televizyon Kulesi diken AK Parti iktidarı, Dursunbey Umurlar Dağı'na vatandaşlarımızın sorununu çözecek bir vericiyi dahi dikemiyor. Bu sorunu dile getirmekten bütün muhtarlarımızın dilinde tüy bitti.”