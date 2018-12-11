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Dursunbey'in yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Dursunbey’de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Dursunbey'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yüksek kesimler beyaz örtüye büründü.


Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Dursunbey'in yüksek bölgelerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırırken, kısa sürede kar kalınlığı 2 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı sonrası trafikte herhangi bir aksama yaşanmazken, kar yağışının aralıklarla devam ettiği öğrenildi.

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