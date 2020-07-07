Dursunbeyli genç finalist freezone müzik yarışmasında destek bekliyor

Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen Mustafa Örs, 9 Temmuz Perşembe günü canlı yayında hemşehrilerinin desteğini bekliyor.

Türkiye'nin genç sesini belirlemek üzere bu yıl farklı bir konseptle üçüncüsü düzenlenen freeZone online müzik yarışmasında ünlü sanatçı Mustafa Sandal koçluk yapıyor. Yarışmada yapılan halk oylaması ile Finale yükselen Mustafa Örs, büyük final öncesi Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan'ı ziyaret etti.

Genç yeteneğe yarışmada başarılar dileyen Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Ünlü programcı Acun Ilıcalı'nın organize ettiği freezone müzik yarışmasında finale yükselen, İlçemizin yetenekli gençlerinden birisi olan Mustafa Örs ziyaretimize geldi. 9 Temmuz Perşembe günü saat20:00'da TV8,5 ile https://youtu.be/iveZMiDaaE4 linkinden canlı olarak yayınlanacak finalde oylamaya katılacak olan kardeşimize verilecek olan linklerden saat 22:00'a kadar ücretsiz olarak oylarımız ile destek vereceğiz. Kendisini kutluyor, yarışmada başarılar diliyorum" dedi.

Büyük final, TV 8.5 ile FreeZone YouTube kanalından canlı yayınlanacak ve web sitesi üzerinden ücretsiz halk oylaması ile Türkiye'nin yeni genç sesi seçilecek. Yarışmanın birincisi, FreeZone desteğiyle, single ve klip çıkarma, ayrıca kendi YouTube kanalını açmak için gerekli danışmanlığı alma şansına sahip olacak.