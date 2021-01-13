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Düştüğü çukurda boğulmak üzere olan köpeği itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışta içi su dolan inşa halindeki bir asansör çukuruna düşen köpek Edremit İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak yağışta içi su dolan inşa halindeki bir asansör çukuruna düşen köpek Edremit İtfaiyesi tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Akçay Mahallesi'nde bir apartman inşaatının asansör çukuruna düşen ve yağış nedeniyle içi su dolan çukurda boğulma tehlikesi yaşayan köpek vatandaşların ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği Arama Kurtarma ekibi tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpek muayenesi yapıldıktan sonra yaşam alanına salıverildi.

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