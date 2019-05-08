Dut hasadı şenlik ile başladı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi Altınova'da; mahallenin ismini taşıyan Merkez İlköğretim İlkokulu'nun öğrencileri, dut bahçesinde düzenlenen şenlikte hem bol bol karadut suyu içti, hem de doyasıya eğlendi.

Ayvalık'ta organik olarak üretim yapan tek bahçe olan ve Altınova'nın sevilen isimlerinden Ramazan Bağkazan; kendisine ait ‘Benim Babam' dut bahçesinde; her yıl Mayıs ayı içerisindeki hasat sezonunda başlayan dut şenliklerini bu yıl yine ilkokul öğrencileriyle gerçekleştirdi.

Her yıl, ilk hasat ürünlerini önce minik okul öğrencilerinin tatmasına izin vermesiyle, minik yüreklerin kahramanı olan Ramazan Bağkazan, muhabirimize yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bin ağaçlık karadut bahçemizde yılda 30- 40 ton arasında ürün alıyoruz. Bu verim bakıma göre her yıl 10 ton artabiliyor. Sabahtan öğle saatlerine kadar toplanan ürünümüzü, öğleden sonra vakit geçirmeden kendi imalathanemizde şurup, reçel ve pekmeze dönüştürüyoruz. Başta İstanbul ve Antalya bölgesine imal ettiğimiz ürünleri gönderiyoruz, inşallah yakın zamanda yurt dışına da ihraç etmeye çalışacağız” dedi.

Her yıl ilk hasat ürünlerini minik öğrencilerle paylaşmayı uğur olarak kabul ettiğini ifade eden Bağkazan, “İlk hasat dutları çocuklarımız tüketirken, bir yandan da imal ettiğimiz ilk karadut suyunu onlara içiriyoruz. Aileleriyle bahçemizde ürünleri tüketen çocuklar, bahçeyi tam bir şenlik yerine çeviriyor. Bu durum da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor” diye konuştu.

Şenlik haline dönüşen etkinlikte; Altınova Merkez İlköğretim Okulu'nun öğrencileri ile Özel Ana Okulu'nun minikleri, bir saati aşkın süreçte dut meyvelerini dalından koparıp yerken, Ramazan Bağkazan'ın dağıttığı kaselere doldurup, evlerine de götürmeyi ihmal etmediği gözlendi.

Minik öğrencilerin heyecanına öğretmenlerinin de ortak olması dikkatlerden kaçmadı.