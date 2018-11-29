Düyûn-i Umûmiye'nin tarihi binası otel oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Mimar Kemalettin döneminin eserlerinden olan ve Düyûn-i Umûmiye olarak kullanılan bina, yapılan restorasyon sonrası butik otele dönüştürüldü.

Bandırma'da 19. yüzyılın başlarında inşa edilen 120 yıllık tarihî bina yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilendi. Bir işadamı tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden yap-işlet-devret modeli ile 30 yıllığına kiralanan ve Anıtlar Kurulu'nun onayladığı projeye uygun olarak restore edilen bina basına tanıtıldı. 29 odalı ve 34 yataklı otelde standart ve deluxe oda bulunuyor. Otelin kafe ve restoran bölümleri de otel bünyesinde işletiliyor. 2 yıl süren restorasyonun maliyetinin 10 milyon lira olduğunu belirten otel müdürü Sercan Atlı, " Otelimizde küçük detaylar bile gözden kaçırılmadı. İç avluda engelliler için yapılmış bir engelli asansörü de bulunuyor. Otelin bütün koridorlarında ressam Ali Dülger'in 2 senede yaptığı eski Bandırma resimleri bulunuyor. Otelde hepsi Bandırmalı olmak üzere 40 personel görev yapacak" dedi.