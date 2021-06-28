E-Belediyecilik ile işlemler daha kolay

Balıkesir'in Edremit Belediyesi teknolojiyi yakından takip ederek vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırıyor. 7326 sayılı kanun çerçevesinde ki vergilerin yapılandırılmasına ilişkin işlemlerin internet üzerinden “online” olarak yapılmasını sağlayan uygulama hizmete girdi.

Edremit Belediyesi E-belediyecilik uygulamalarını yakından takip ediyor. Belediye ile ilgili birçok işlemi internet üzerinden hizmete sunan Edremit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü son olarak 7326 sayılı kanun çerçevesinde ki vergilerin yapılandırılmasına yönelik işlemlerin internet üzerinden online yapılandırmasını vatandaşların hizmetine sundu. Hizmete giren uygulama ile vatandaşlar artık belediyeye gelmeden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Bilgi İşlem Müdürlüğü vatandaşları konuyla ilgili bilgilendirmek için açıklamak yaptı. Açıklamada şöyle denildi; “Vatandaşlarımız borçlarını yapılandırmak için www.edremit.bel.tr adresine girerek e-belediye linkine tıklayarak sisteme giriş yapmalı. Daha önce kaydı olmayanların kayıt ol butonundan gerekli yerleri doldurarak sisteme kayıt olması gerekiyor. Dileyenler sisteme e-devlet bilgileriyle de giriş yapabilir. Yine sisteme giriş yaptıktan sonra 7326 sayılı kanun bağlantısından yapılandırma başvurularını yapabilirler. Dilerlerse peşin, dilerlerse 18 takside kadar vadelerle yapılandırma sağlanabiliyor. İstedikleri taksit tutarını seçip, gerekli yerleri okuyup işaretledikten sonra “kabul et ve yapılandır” dediklerinde yapılandırma işlemi tamamlanmış olacak. Covid-19 salgın hastalığının temasla getirdiği riskleri azaltıp e-belediyecilik sistemiyle vatandaşlarımıza kolaylık sağlamayı hedefliyoruz.”