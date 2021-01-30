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e Twinning projesinde Şükrüye Tutkun sürprizi

Balıkesir’in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi toplantısında ünlü sanatçı Şükriye Tutkun projeye katılan öğretmenlere türkü söyleyerek, eşlik etti.

Balıkesir'in Altıeylül-Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi öğrencileri Osmanlı Mirasını e-twinning projesi toplantısında ünlü sanatçı Şükriye Tutkun projeye katılan öğretmenlere türkü söyleyerek, eşlik etti.


Gülser Mehmet Bolluk Anadolu Lisesi Tarih Öğretmeni Türkan Zorcan'ın yürüttüğü, Edebiyat öğretmeni Cennet Erol'un ortak olduğu "Osmanlı İmparatorluğu Yansımaları" (Reflections of the Ottoman Empire) adlı e Twinning projesi toplantısı zoom üzerinden yapılırken ünlü sanatçı Şükrüye Tutkun 'Arda Boyları' türküsüyle toplantıya sürpriz bir şekilde katıldı. e Twinning projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantıya sevilen sanatçı Şükriye Tutkun ve müzik öğretmeni Sinan İşvaroğlu da destek vererek türkülere renk kattılar. Türkiye, Azarbaycan, Hırvatistan, Macaristan olmak üzere projede yer alan öğretmenler, öğrenciler, öğrencilerin velileri ve pek çok misafir konser tadında bir akşam yaşadılar.

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