Ebru eserlerini kar üstünde sergiledi

Kendine özgü ‘Şimşek' ebrusuyla değişik mekanlar da yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek bu kez yaptığı ebru çalışmalarından bazılarını ilçeye yılın ilk karının yağmasıyla birlikte evinin yanında ki parkta sergiledi. Beyaz zemin üzerinde rengarenk görüntüler oluşurken, ebru sanatçısı Şimşek "Aslında bunu Manyas Meslek Yüksek Okulunun duvarlarında sergilemeyi düşünüyordum. Ancak orada yeterli kar olmayınca, burada ki parkta sergiledim. Asıl amacım özellikle gençlerin bunları görüp etkilenerek, ebru sanatını öğrenmelerini istemeleridir” şeklinde konuştu.

Sanatçı Osman Şimşek 100 adet ebru eserini sergiledikten kısa süre sonra hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için topladı.