İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ebru eserlerini kar üstünde sergiledi

Manyaslı emekli öğretmen ve ebru sanatçısı Osman Şimşek yaptığı eserlerinin bir kısmını kar üzerinde sergiledi.


Kendine özgü ‘Şimşek' ebrusuyla değişik mekanlar da yaptığı ebru çalışmalarıyla tanınan Manyaslı ebru sanatçısı Osman Şimşek bu kez yaptığı ebru çalışmalarından bazılarını ilçeye yılın ilk karının yağmasıyla birlikte evinin yanında ki parkta sergiledi. Beyaz zemin üzerinde rengarenk görüntüler oluşurken, ebru sanatçısı Şimşek "Aslında bunu Manyas Meslek Yüksek Okulunun duvarlarında sergilemeyi düşünüyordum. Ancak orada yeterli kar olmayınca, burada ki parkta sergiledim. Asıl amacım özellikle gençlerin bunları görüp etkilenerek, ebru sanatını öğrenmelerini istemeleridir” şeklinde konuştu.


Sanatçı Osman Şimşek 100 adet ebru eserini sergiledikten kısa süre sonra hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için topladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.