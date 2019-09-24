Ebru sanatçısından ilginç protesto; keçilere sergi açtı

Manyaslı ebru ustası Osman Şimşek'in eserleri vatandaştan ilgi görmeyince, eserlerini tel çitlere asarak, etrafta otlanan keçilere sergi açarak protesto eylemi yaptı.

Kendine özgü şimşek ebrusuyla adından söz ettiren ve eserleri yurtdışındaki sergilerde de yer alan emekli öğretmen Osman Şimşek, yaptığı sanata ilgi olmadığını belirterek, sanatıyla ilgili ironi yaptı. Uzun yıllardır ebru sanatıyla ilgilenen ve Manyas Gençlik Merkezinde zaman buldukça ebru yapan Osman Şimşek, meraklı öğrencilere de ücretsiz olarak ders veriyor. Şimşek, ebru sanatına ilginin azaldığını söyleyerek, “Ebrunun tarihimizin derinliklerinden gelen önemli bir geçmişi var. Ancak günümüzde ne yazık ki bu ilgi gösterilmiyor. Ben de bunu bir şekil de dile getirmek için bahçemin çitlerine eserlerimi asarak sergiledim. Ebrularımı etrafında yayılan keçilere göstermiş oldum. İsterdim ki zahmetle yapılan eserlerim layık olduğu salonlarda sergilensin, ama olmuyor, ben de bu şekilde yaptım” dedi.