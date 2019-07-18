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Ece Seçkin sevilen şarkılarını 10 Burda'da söyleyecek

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, pop müziğin yükselen sesi Ece Seçkin’i ağırlıyor.

Düzenlediği birbirinden eğlenceli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, pop müziğin yükselen sesi Ece Seçkin'i ağırlıyor. Ece Seçkin, 20 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Sahne 10'da vereceği konserle müzikseverlerle buluşacak.


Balıkesir'in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, sevilen pop müzik sanatçısı Ece Seçkin konserine ev sahipliği yapıyor. 20 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak konserde Ece Seçkin en sevilen şarkılarını 10 Burda'da Balıkesirliler için söyleyecek.


Ece Seçkin hayranlarını buluşturacak konser etkinliği, aynı zamanda sürpriz performanslara sahne olacak. Konser öncesinde ve sonrasında sergilenecek renkli DJ performansları, geceye eğlence katacak.


Açıldığı günden bu yana gerçekleştirdiği ilklerle Balıkesir'in cazibe merkezi haline dönüşen 10 Burda AVM, yaşamın tüm renklerini bölge halkıyla buluşturuyor.

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