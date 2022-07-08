İhlas Haber Ajansı

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Eczaneden çıkan kadına otomobil çarptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde eczaneden çıkan kadına, geri geri gelmekte olan otomobil çarptı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde eczaneden çıkan kadına, geri geri gelmekte olan otomobil çarptı. Kazada yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, olay Kurşunlu Caddesi Eskibayram yerinde meydana geldi. Sürücü ismi öğrenilemeyen 10 ABD 111 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle geri geri giderken eczaneden çıkmakta olan 73 yaşındaki Hamide A.'ya çarptı. Yaralanan kadın, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili araştırma sürüyor.

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