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ED-ÇEV Eğitim Vakfı kuruldu

Edremit Çağdaş Eğitim Vakfı( ED-ÇEV) ilk toplantısını yaparak çalışmalarına başladı.


Öğretmenevi'nde kurucular kurulu tarafından düzenlen ilk toplantıda vakfın, bilimin ve tekniğin çağdaş olanaklarını sürekli izleyerek yeni bilgi ve yönetimleri eğitim ve kültür alanında halkın hizmetini sunmaya çalışma hedefinde olacağının altı çizildi.


Vakfın asil üyelerine; Mehmet Güven Akın, Mahmut Öztürk, Ahmet Hakan Eroğlu getirilirken yedek üyeliklerde ise Hikmet Cem ve İsmail Cahit Erol yer aldı.


Mütevelli heyeti ise aşağıdaki isimlerden oluştu: “Mehmet Güven Akın, Mahmut Öztürk, Erkan Tuncel, İsmail Cahit Erol, Fahri Molvalıoğlu, Mustafa Sabit Ertür, Mehmet Ertaş, Hikmet Can Kaptan, Mehmet Yusuf Ergül, Mehmet Hakkı Semerci ve Barış Türedi”

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