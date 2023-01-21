Edincik'e kapalı pazar yeri ve yaşam alanı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Edincik Mahallesi'nde kapalı pazar yeri ve yaşam alanının temeli atıldı.

Edincik Mahallesi'nin tarihi dokusuna uygun ve aynı zamanda da günümüz ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek tam donanımlı bir yaşam merkezi olarak tasarlanan proje, tamamlandığında 3 bin 364 metrekarelik bir alanı kapsayacak.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen temel atma törenine, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Bandırma Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Bandırma İlçe Başkanı Mehmet Atak, İYİ Parti Bandırma İlçe Başkanı Necmi Sert, Saadet Partisi İlçe Başkanı Ekrem Süzen, Deva Partisi İlçe Başkanı Av. Ümit Yaman Bal, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan temel atma töreni açılış konuşmalarıyla devam etti. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı birer konuşma gerçekleştirerek projenin Bandırmalılara ve Edincik Mahallesi'ne hayırlı ve uğurlu olmasını dilediler.

Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, yaptığı konuşmada Edincik'in tarihi ve kültürel dokusu açısından çok önemli bir mahalleolduğuna dikkat çekerek Edincik için aktif şekilde çalıştıklarını kaydetti. Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı Projesi'nin de Edincik'in tarihi dokusunu ve kültürünü mimarisiyle yansıtacak bir yapı olacağını kaydeden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Aday olduğumuzda vatandaşlarımıza çok büyük projeler vadetmemiştik ama çok büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin hayatlarına dokunan, temel ihtiyaçlarını karşılayacak butik projeler hayata geçireceğimizi söylemiştik. Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı Projesi de o projelerden biri. Edincik, Büyükşehir Yasası sonrası Bandırma'nın bir mahallesi olduğunda çok fazla hizmet göremedi. Bizim dönemimizde yapmış olduğumuz tasarruflar ve iyi ekonomi politikaları sayesinde bu büyük yatırımımızı Edincik'e kazandırıyoruz. Sade Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanımızı değil, Edinciğimizin tarihine, kültürüne, turizmine hizmet edecek bir de konak restore ediyoruz,” dedi.

Edincik'e bir de içinde düğün salonu yer alan seyir terası sözü verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Av. Tolga Tosun, “Edinciğimizin yollarını da yapıyor, gerçekten en iyi hizmeti veriyoruz. İnşallah daha güzel işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz diyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum,” sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Edincik Buhye Cami İmam Hatibi Salih Toker'in dua okutmasıyla tören devam etti. Son olarak, protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak Edincik Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı'nın temeli alkışlar eşliğinde atıldı.