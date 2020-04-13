Edincik'te gönüllü dezenfekte timi kuruldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde vatandaşlar kendilerine ait traktörlerle korona virüse karşı gönüllü dezenfekte timi kurdu.

Bandırma'nın Edincik Mahallesi'nde Mahalle Muhtarlığı'nın koordinesi ile traktör sahibi 17 vatandaş korona virüse karşı gönüllü dezenfekte timi kurdu. Vatandaşlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'nden temin edilen dezenfekte ilaçlarını traktörlerine taktıkları dezenfekte makinelerine doldurarak mahallenin tamamını gönüllü şekilde dezenfekte etti.

Edincik Mahalle Muhtarı Kamil Eryılmaz, mahalle sakinleri ile birlikte oluşturdukları gönüllü dezenfekte timi çerçevesinde 17 traktör ile tüm mahallenin dezenfekte edildiğini ve bu işlemin salgın boyunca belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceğini ifade etti. Muhtar Eryılmaz, gönüllü olarak destek veren tüm traktör sahipleri ile ilaç temini gerçekleştirdikleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'ne de teşekkür etti.