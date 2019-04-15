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Edip Uğur'dan hayırlı olsun ziyaretleri

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kurucu Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı’yı makamlarında ziyaret etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kurucu Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'yı makamlarında ziyaret etti.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin kurucu eski Başkanı Ahmet Edip Uğur 31 Mart seçimlerinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Yücel Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Ahmet Edip Uğur ikinci ziyaretini Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya gerçekleştirdi. Başkan Avcı ise İlk Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u Altıeylül Belediyesinde ağırladıklarını belirterek “Şehrimize yapmış olduğu hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyoruz”dedi.

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