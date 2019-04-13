Edremit 2. Devre Mülk ve Devre Tatil Çalıştayı'na ev sahipliği yapıyor

Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Devre Mülk ve Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği'nin işbirliğinde Balıkesir'in Edremit İlçesinde düzenlenen “2. Devre Mülk ve Devre Tatil Çalıştayı" başladı.

Kazdağları'nın eteklerinde bölgenin en büyük termal tesisinde düzenlenen çalıştayda “Devremülk ve Devre Tatil Sektörü”nün geleceğine ilişkin konuların tümü paydaşlarıyla iki gün boyunca masaya yatırılacak. Çalıştayda “Tüketici Mevzuatı” ve “Sağlık, Turizm ve Reklam” olarak iki ana çalışma grubunda konular ele alınacak. İlk gün oturumlarında sektörün sorunları tüketicilerin korunması açısından ele alınırken, yatırımcılar ve girişimleri gelecekte sektöre yatırım yapmaya teşvik edecek düzenlemeler ve sorunların çözümü tüm ayrıntıları tartışılarak çözüm önerileri üretilmesi değerlendirildi.

Devremülk Devre Tatil Sektörünün önemi, sorunları, dünyadaki uygulamaları, sektörün büyüklüğü, Türkiye'de ki durumu, ekonomiye ve istihdama katkısı, uluslararası standartlar ve hedefler ele alındı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, çalıştay ile ilgili yaptığı değerlendirmede termal turizmin Edremit ilçesi için çok önemli olduğunu kaydetti, turizmin yılın 12 ayına yayılması, termal turizm yatırımlarının ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağladığını ifade etti.

Çalıştaya Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Başkanı Ali Selman Erkuş, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Yargıtay 14. Hukuk Dairesi Başkanı Emine Gülerelverci, Yargıtay 10. Hukuk Dairesi Başkanı Yılmaz Akçin, Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Amet Erdal, Genel Müdür Yardımcıları Avni Dilber, Bayram Uzunoğlu, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, BBDK, Türkiye Katılım Bankaları Birliği yetkilileri, Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları Derneği Başkanı Mehmet Ali Doğan, RDO (Resort Development Organisation) Avrupa Devre Mülk Devre Tatil Yatırımcıları Birliği Başkanı Paul Gardner Bougaard, RI (Resort Comdominiumİnternetional) Uluslararası Devre Tatil Değişim Sistemi Türkiye Temsilcisi Ali Osman Eğilmez, TÜDER Tüketicler Derneği, sektör temsilcileri, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden devre mülk devre tatil yatırımcıları, işletmecileri ve profesyonel yöneticileri katıldı.