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Edremit AK Parti'den aday adaylarına kahvaltı

Balıkesir’in AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından, belediye başkan aday adaylarına birlik ve beraberlik kahvaltısı verildi.

Balıkesir'in AK Parti Edremit İlçe Teşkilatı tarafından, belediye başkan aday adaylarına birlik ve beraberlik kahvaltısı verildi.


Edremit Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltıya AK Parti İlçe Başkanı Hakan Duman ve yönetim kurulu üyeleri ile 9 Aday adayı katıldı. İlçe Başkanı Hakan Duman yaptığı konuşmada “Bizler ilçe teşkilatı olarak, 9 belediye başkan aday adayımıza eşit mesafede yaklaşıyoruz. Hangisi aday gösterilirse gösterilsin, ilçe yönetimi olarak sonuna kadar arkasında durup, destek olacağımıza söz veriyoruz. Önemli olan birlik ve beraberlik içerisinde, el ele vererek belediyeyi kazanmaktır” dedi.


24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, yönetim kurulunda görevli emekli öğretmenlerden Nurşen Menetlioğlu ile Ali Duman'ın Öğretmenler Günü'nü de kutlayan İlçe Başkanı Hakan Duman, kendilerine birer buket çiçek takdim etmesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Kendilerine yaptıkları jest karşında duygulanan Menetlioğlu ile Duman, yaptıkları kısa konuşma ile kendilerine unutmayan İlçe Başkanı Duman ve yönetim kuruluna teşekkür ettiler.

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