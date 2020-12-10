Edremit AVM'de yanlış yangın alarmı paniğe neden oldu

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir AVM'de teknik arıza nedeniyle çalan yangın alarmı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye olay, Edremit- Akçay karayolu üzerinde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Yangın alarmının çalması ile kapalı olan AVM'de görevliler panik yaşadı. Balıkesir Büyükşehir Edremit İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayda, alışveriş merkezinde yangın sensörlerinin teknik bir hata nedeniyle yanlışlıkla devreye girdiği öğrenildi. Gerekli kontrolleri yapan ekipler, ardından alış veriş merkezinden ayrıldı.