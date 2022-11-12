Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı' dan genç sporcuya tam destek

Balıkesir'in Edremit Belediyesi gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı gelecek vaat eden sporcu gençlerin belediye olarak yanlarında olduklarını ifade etti.

Edremitli tenisçi 17 yaşındaki Yağız Baygın ulusal tenis turnuvalarındaki onlarca birinciliği ve aldığı madalyalarla hedefi olan 18 yaş tenis milli takımı oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Edremit Belediyesi'nin desteğiyle milli takım yolunda basamakları çıkmaya devam eden 12. sınıf öğrencisi Yağız, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı'yı ziyaret etti.

Edremit'in sporda başarılı bir ilçe olduğunu vurgulayan Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, “Her şeyden önce kendim de uzun yıllar spor yapmış bir ağabeyi olarak genç kardeşimize desteğimizi esirgemeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Edremit'imizden milli takıma bir kardeşimizi göndermek için belediyemizin desteği her zaman arkasında olacak. Kariyerinde kendisine başarılar diliyor, daha çok madalyayı Edremit'imize kazandırmasını bekliyorum. Bölgemizden daha çok Yağızlar yetişmesini temenni ediyorum. Yolun açık olsun Yağız.” dedi.