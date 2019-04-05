Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan göreve başladı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Edremit Belediye Başkanı seçilen Selman Hasan Arslan düzenlenen devir teslim töreni ile göreve başladı. Başkan Arslan, “Oralı buralı, o partili bu partili, oy veren vermeyen, sizden bizden demeden tüm Edremitlileri kucaklayacağız. Edremit'in hepimizin, birlikte yöneteceğiz” dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, düzenlenen devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. İlk olarak Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koyup, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra İstiklal Marşı'nı okundu. Başkan Arslan'a CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Millet İttifakı Ortakları CHP İlçe Başkanı Tayfun Gerkuş, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, meclis üyeleri ve yaklaşık üç bin kişilik kalabalık bir vatandaş topluluğu eşlik etti. Edremit Belediye Başkanı Arslan, Cumhuriyet Meydanı'nda ki törenin ardından vatandaşların sevgi gösterileri eşliğinde kalabalık grup ile birlikte kortej yürüyüşü ile Belediye hizmet binasına geçti. Edremit Belediyesi Halk Oyunlar ekibinin gösterisinden sonra İyi Parti İlçe Başkanı Mehmet Emin Karabulut, CHP İle Başkanı Tayfun Gerkuş, İYİ Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bumin, CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı birer konuşma yaptı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yaptığı konuşmaya Edremit Belediye Başkanı olarak görev yapmış ancak bugün hayatta olmayan Cevdet Denizer, Faruk Serpil, Ali İleri, Vehbi Görgün, Osman Arıkan, Özdemir Zeybekoğulları'nı rahmetle andı, yine belediye başkanı olarak hizmet etmiş Ahmet Öner, Necdet Eke, Tuncay Kılıç ve Kamil Saka'ya teşekkür etti. Başkan Arslan “31 Mart'ta Allah'ın izni Edremit halkının isteği ile Edremit Belediye Başkanı seçildim. Sonuçta demokratik bir yarıştı. Zafer kazanmadık. Sadece bir seçim kazandık. Demokratik bir olgunluk içerisinde iradesini sandığa yansıtan tüm Edremit halkına teşekkür ediyorum. Güzel bir yarış oldu. Diğer adaylara da onların çalışma arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Artık seçim bitti. Seçim döneminde birbirimizi eleştirdik. Birbirimiz için bir şeyler söyledik. Şahsen bu süreçte diğer adayları ve çalışma arkadaşlarını üzdüysem, kırdıysam, incittiysem hepsinden teker teker özür diliyorum. Bu süreci mükemmel bir şekilde yöneten Kaymakamımıza, İlçe Emniyet Müdürü ve mensuplarına ve tabi ki İlçe Seçim Kurulumuza teşekkür ediyorum” dedi.

Arslan “Akçay'ın kurucu Belediye Başkanımız, o kısıtlı imkânlarıyla Akçayı Akçay yapan partimizin duayeni, değerli büyüğüm ağabeyim sevgili Cahit İnceoğlu'nu rahmetle anıyorum. Bugün aramızda olsaydı mutlaka ve mutlaka yanımda olurdu. Acımız büyük. Ama çok değerli oğlu Başar bizlerle. Umarım bizi görüyordur ve kesinlikle mutludur. Sen rahat uyu. Gözün arkada kalmasın. Seni unutmadık, unutturmayacağız. Ruhun şad olsun.” dedi.

Edremit'i birlikte yöneteceklerini ifade edene Hasan Arslan “Oralı buralı, o partili bu partili, oy veren vermeyen, sizden bizden demeden tüm Edremitlileri kucaklayacak kimseyi ama kimseyi asla ve asla ötekileştirmeyeceğiz. Belediyeyi vatandaşla barıştıracağız. Kapıları duvarları yıkacak size gönlümüzü, kalbimizi, gözümüzü, kulağımızı, beynimizi, aklımızı açacağız. Sizi göreceğiz, siz duyacağız, sizi hissedeceğiz, çünkü Edremit hepimizin birlikte yöneteceğiz. Kimsenin işiyle, aşıyla, ekmeğiyle uğraşmayacağız. Daha çok iş daha çok aş daha çok ekmek diyoruz. Bu yol asla yalnız yürünecek bir yol değil. Sağolun bizi yalnız bırakmadınız. Seçim döneminde birlikte yürüdük. Ama yorulmak yok, dinlenmek yok. 5 yıl beraber yürümeye var mısınız? Bir hayalim var demiştim. Bu hayale hep birlikte ortak olduk. Bu hayal hepimizin. Özlemini çektiğimiz, mutlu ve güzel Edremit için gece gündüz çalışmaya var mısınız? Durmak ve yorulmak nedir bilmeden birlikte Edremit'i güzelleştireceğiz. Ortak akıl demokratik katılım. İşin özü Selman Hasan Arslan sözü olsun. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum”dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Selman Hasan Arslan tarafından katkıların dolayı, CHP, İYİ Parti İlçe Başkanları ile CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve Milletvekili Ensar Aytekin'e teşekkür plaketi verildi. Eski Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın katılmadığı törende eski Meclis Üyesi Fahri Yaşar Başkanlık makamında yeni başkan Hasan Arlan'ı çiçeklerle karşılayarak görevi devretti. Başkan Arslan'a görevi sona eren Kamil Saka'ya hizmetleri anısına teşekkür plaketini Fahri Yaşar'a verdi. Daha sonra dualar edildi.

Başkan Hasan Arslan daha sonra makam koltuğuna oturdu. Belediye Başkan Vekili Fahri Yaşar'dan belediye mührünü teslim alan Başkan Arslan tebrikleri kabulünün ardından ilk imzasına göreve başlama yazısına attı.