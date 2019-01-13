Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, gazetecilerle bir araya geldi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bölgede görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Edremit Belediyesi tarafından Altınoluk Mahallesi'ndeki belediyeye ait Akçam Otel'de bir yemek verildi. Belediye Başkanı Kamil Saka'nın ev sahipliğinde ki yemekte bölgede görev yapan yerel basın, haber ajansı ve tv temsilcileri bir araya geldi.

Başkan Saka, yaptığı konuşmada; basının en önemli kuruluşlardan olduğunu ifade etti, “Biz demokrasi geleneği çok eskiye doğru dayanan, demokrasi geleneği çok önemli olan bir ülkeyiz. Hepimiz düşündüğümüzü yazıp söyleyebilmeliyiz. Yanlışa yanış demekte en önemli görev basınındır. Ekonomik baskılarla susturulmadığı, siyasi otoritenin gözaltında tehditleri ile konuşturmadığı bir basın değil, açıkça düşüncelerinizi yazıp söyleyebildiğiniz, ekonomik yönden ailelerinizin, çocuklarınızın geleceği adına rahatça hareket edebildiğiniz bir ortamda Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayacağımız günlerin gelmesi dileği ile hepinize gelecek adına başarılar diliyor, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.

Gecenin sonunda Başkan Saka tarafından günün anısına basın mensuplarına hediye verildi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir'de Ankara'da bulunması nedeniyle geceye katılamadığını belirterek katılımcılara selamlarını iletti. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın konuğu olarak ilçede bulunan ünlü modacı Yıldırım Mayruk'ta yemeğe katılarak gazetecilerin gününü kutladı.