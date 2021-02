Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'nun iddialarına cevap verdi

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kendisi ve mesai arkadaşları hakkındaki iddialara basın açıklamasıyla cevap verdi.

Belediye Başkanı Arslan, Ekrem Umutlu'nun belediyeyi meşgul ederek hizmet etmelerini engellediğini ileri sürerek, "İlk olarak sizlerden özür diliyorum. Edremit halkının aslî gündemi pandemi, geçim sıkıntısı, iş bulamama ve gelecek kaygısı iken; AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sayın Ekrem Umutlu'nun mesnetsiz ve dedikodudan ibaret söylemlerine cevap vererek vatandaşlarımızın zamanını çaldığım için özür dileyerek ifadelerime başlamak istiyorum.

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Edremit İlçe Başkanı Sayın Umutlu, kendi siyasi basiretsizliği ve başarısızlığının gündeme gelmesini engellemek, Edremit Belediyesi'nin de çok uzun yıllar sonra Edremit'te en güvenilir kurumlardan birisi haline gelmesini gölgelemek adına talihsiz ve acizane bir takım açıklamalarda bulunmuştur. Sayın Umutlu'nun açıklamalarına neden talihsiz diyorum? Suriye başta olmak üzere, ülkemiz içerisinde ve dışarısında FETÖ ve PKK başta olmak üzere çeşitli terör örgütlerine yönelik son derece başarılı ve amansız bir mücadele yürüten polisimize, jandarmamıza ve istihbaratımıza haksızlık olduğu için talihsizdir.

ED-BEL'de veya belediyemizde çalışan ben dahil her bir yönetici ve personelin adli sicil kaydı Devletimizin elindedir. Hal böyleyken, 'uyuyan hücre' veyahut 'PKK ile ilintili' türü söylemler yine devletimize ve güvenlik güçlerimize karşı hem haksızlık hem de hadsizlik olduğu için talihsizdir.

Bizler, sadece bugünlerde değil bundan önce de devletimizin ve milletimizin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Sayın Umutlu gibi ne dediği belli olmayan siyasilerin ağız oyunlarıyla milliyetçiliğimizi de vatan sevgimizi de tartışmaya açmayacağımız, açanın da haddini bildireceğimiz için talihsizdir!

Devlet, bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Hükûmetler geçer ancak devlet bakidir! Devletimizi, kendi arka bahçelerine çevirmeye çalıştıkları için Edremit' in en umutsuz siyasi figüranının açıklamaları talihsizdir. Bugüne kadar benim ve benimle birlikte yol yürüyen arkadaşlarımız gerek FETÖ gerekse PKK konusunda tavrı bellidir. Algı oyunlarıyla bizleri Edremit halkına hizmet etme gayemizden geri döndüreceklerini düşünenlerin, dün olduğu gibi bugün ve yarın da avuçlarını yalayacakları için talihsizdir!

Sayın Umutlu'nun açıklamaları neden acizliktir? Edremit'te yaşayan her bir siyasi görüşten on binlerce vatandaşın oylarıyla seçilmiş bir kişiye ‘yönetemiyorsun' demek, en hafif tabiriyle bir akıl tutulması ve Edremit halkının hür iradesine karşı bir darbedir! Her siyasi partiye verilen oylar, bu kadim kentin namusu niteliğindedir! Bu darbeye karşı Sayın Umutlu'nun söylemleri bizlere hafif gelir! Edremit halkının namusunu ve şerefini korumak için her türlü bedeli ödemekten geri durmayacağımızın bilinmesini isteriz! Bu açıklamalar, tümüyle acizlik göstergesidir!

Bugüne kadar Edremit'te hiçbir siyasi görüşü ayırmadan her mahallemize eşit şekilde hizmet ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bizim siyasi duruşumuz hizmet siyasetidir. Edremitliye hizmet etmek noktasında, her türlü siyasi görüş bizler için ikinci planda yer almaktadır. Siyaset, halka hizmet için yapılır ancak Edremit'in umutsuz vakası için durumun böyle olmadığı anlaşılmaktadır ve adeta paçalarından acizlik akmaktadır! Hizmet siyasetinde bizlerle mücadele edemeyenler, ne yazık ki bu tür algı oyunlarına başvurmaktadır!

Sayın Umutlu'nun bugüne kadar Edremit'e kadar ne faydası olmuştur? Bu soruyu hem kendisine, hem yönetim kurulu üyelerine, hem delegelerine hem de AK Parti'ye üye kardeşlerime soruyorum... Edremit'e Ankara'dan hak ettiği destek gelmezken Sayın Umutlu bunlar için ne yapmıştır? Hala daha Edremit'e bir hastane yapılamamıştır! Hala daha Edremit'te bir kapalı yüzme havuzu yoktur! Ankara'nın planlamasında olması gereken bu hizmetlerin ilçemize ulaşması adına kılını kıpırdatmayan Sayın Umutlu, söz konusu Selman Hasan Arslan olduğunda maşallah laf cambazlığı yapmaktadır! Nafile bu sözlerinin her bir kelimesi acizliğini tekraren gözler önüne sermektedir!

Sayın Umutlu'nun iftira, hakaret ve niyet okuma adına söylediği her bir söz kendisini bağlamaktadır, çünkü kötü söz sahibine aittir! Bu sözler hakkında yasal yollara başvuracağımızı da belirtmek isterim.

Siyasi rant devşirme adına devletimizi güçsüz gösterme gafletine düşen umutsuz vak'aya tavsiyem, birilerinin gazına gelerek Edremit'e ve Edremitliye ihanet etmekten bir an önce vazgeçmesi ve oturduğu makamın ağırlığına uygun davranmasıdır" şeklinde açıklama yaptı.