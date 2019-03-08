Edremit Belediye Meclisi'nde veda toplantısı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde dönemin son meclis toplantısı yapıldı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın başkanlık ettiği meclis toplantısında tüm meclis üyelerine, beş yıl boyunca birlikte hayata geçirdikleri hizmetler için teşekkür etti.

Edremit Belediyesi Mart ayı Meclis toplantısı, Belediye Meclis Salonu'nda yapıldı. Yapılan toplantı, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde 5 yıllık dönemin son meclis toplantısı oldu. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka başkanlığında yapılan Mart Ayı meclis toplantısında CHP, AK Partili, MHP'li ve bağımsız meclis üyeleri katıldı. Toplantıda toplam 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, beş yıl boyunca Edremit'e hizmet ettiklerini belirterek “5 yıl boyunca birlikte hayata geçirdiğimiz hizmetler için tüm siyasi parti gruplarında ki meclis üyesi arkadaşlarıma, daire müdürlerime ve personelime teşekkür ediyorum” dedi. Meclis üyelerinden helallik isteyen Başkan Saka, “Bu süreç içerisinde kırdığımız, üzdüğümüz arkadaşlarımız var ise haklarını helal etinsinler. Bende sizlere hakkımı helal ediyorum. Ben her zaman bir abi, kardeş, arkadaş gibi sizlerin yanında olacağım. Yeni dönem ailelerimize, Edremit'imize ve ülkemize hayırlı olsun” dedi. Ak Parti Grup Sözcüsü Murat Tuna'da aynı dileklerde bulunarak meclis üyelerine ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. Toplantı sonunda meclis üyeleri ve daire müdürleri birbirleri ile vedalaşıp toplu fotoğraf çektirdi.