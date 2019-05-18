Edremit Belediye Orkestrası kuruldu

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın göreve başlamasından sonra oluşturulan Edremit Belediye Orkestrası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk kez izleyici karşısına çıktı.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yeni oluşturulan Belediye Orkestrası Faruk Serpil Parkı'nda ilk konserini verdi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı programı kapsamında iftarından ardından düzenlenen konserle görücüye çıktı.

Emekli Bando Astsubay Ahmet Murat Kantar, şefliğinde emekli müzisyenlerin oluşturduğu orkestranın ilk konseri, yaklaşık 1 saat sürdü ve izleyenlerin büyük bir beğenisi ile karşılandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Araslan, eşi Oya Arslan ile birlikte konseri izledi. Başkan Arslan, ilk olarak orkestranın oluşturulduğunu ardından orkestranın büyütülerek belediye bandosunun da kısa sürede kurulacağını kaydetti. Bandonun kurulmasıyla, bando eğitimi ve çocuk korusu çalışmalarının da başlayacağını söyledi. Edremit Belediyesi Orkestrası 18 Mayıs'ta Akçay Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta da Altınoluk Mahallesi'nde konserlerine devam edecek.