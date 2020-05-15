Edremit Belediyesi 10 bin bayrak dağıttı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Covid-19 salgını nedeniyle meydanlarda kutlama programları yapılamayacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşların evlerinde coşku içinde kutlaması için 10 bin adet Türk bayrağı dağıttı.

Covid-19 önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan vatandaşların bayramı bayrakları ile balkonlarında kutlaması için Edremit Belediyesi bir çalışma yaptı.

Cumhuriyet Meydanı, belediye hizmet binası önünde ve diğer mahallelerde vatandaşlara sosyal mesafe kuralları gözetilerek 10 bin Türk bayrağı dağıtıldı. 19 Mayıs günü belediye hoparlörü ve ses sistemlerinden de marşlarla kutlama yapılacak.