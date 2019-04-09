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Edremit Belediyesi 7/24 görevde

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağışlara karşı Edremit Belediyesi tarafından alınan önlemler ile sorun yaşanmadı. Oluşan anlık olumsuzluklarda ekiplerin müdahalesi ile hemen giderildi.


Edremit ilçesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışlara karşı belediye ekipleri tarafından alınan önlemler ile herhangi bir taşkın, su basması gibi bir durum yaşanmadı. Meteoroloji'den gelen uyarı üzerine Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan tüm ekipler seferber ederken alınan önlemler ve zamanında yapılan müdahaleler ile vatandaşların zarar görmesinin önüne geçildi. Zeytinli Mahallesi E- 87 Karayolu köprülüğü kavşağı altında ve Güre Mahallesi'nde meydana gelen su birikintilerine 7 gün 24 saat esası ile grev başında olan ekipler tarafından hemen müdahalede bulunuldu. Sudan geçmekte zorlanan araçlara belediye ekipleri yardımcı oldu. Yaşanabilecek kötü bir durum büyümeden ortadan kaldırıldı.

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