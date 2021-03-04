Edremit Belediyesi 7/24 sokak hayvanlarının yanında

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Veterinerlik Birimi 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermeye devam ediyor.

Veterinerlik Birimine bağlı ekipler sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için düzenli olarak besleme programını sürdürüyor. Uzman hekimler ve kadrodan oluşan ekipler vatandaşların talepleri doğrultusunda sokak hayvanlarının muayene, teşhis, tedavi ve ameliyatını gerçekleştiriyor.

Sağlık İşlerinden Sorumlu Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Tunçer yaptığı açıklamada; “Veterinerlik Birimimiz, 7 gün 24 saat hizmet veren bir birim olmakta ve burada sokaktan bize gelen sokak canlarımızı; muayene, teşhis, tedavi ve ameliyat şeklinde hizmet vermekteyiz. Sokaktan bize randevu ile getirilen, hayvan sever vatandaşlarımızın bize bıraktığı hayvanlarımızın gerekli incelemelerini yaptıktan sonra teknik ekibimizle beraber gerekli hizmeti vermekteyiz. Gün içerisinde Edremit sınırları içerisindeki bütün beslenme odaklarında yaptığımız beslemelerde o bölgede görülen ve sağlık açısından problemleri olan sokak canlarımızı arkadaşlarımız, Veterinerlik Birimimizin bulunduğu Akçay Hizmet Binamıza getirmekteler. Getirmiş oldukları sokak canlarımızı veteriner hekimlerimizle birlikte ilk muayeneye alıp arkasından gerekli olan bütün hizmetleri veriyoruz. Bu anlamda bizim yanımızda olan, öncelikle Başkanımız Selman Hasan Arslan ve Edremit sınırları içerisinde bizimle çalışmalara katılan bütün hayvan sever dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda bu hizmeti verirken 7/24 hiç durmadan alanı tarayan ve bu taramalarda bütün sokak canlarını tek tek inceleyerek sağlıklı bir biçimde yaşamalarını sağlayan veteriner hekimlerimiz başta olmak üzere tüm ekibimizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Halkımızın ve hayvan sever dostlarımızın Edremit Belediyesi'nin yanlarında olduklarını bilmelerini ve bu işlerdeki bütün sorunları çözmek için hayvan sever dostlarımıza çok ihtiyacımız var” dedi.

Sokaklarda yaşayan hayvanlar için 444 85 10 numaralı telefonu arayarak Veterinerlik Biriminden randevu alınabileceği de eklendi.