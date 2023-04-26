Edremit Belediyesi Atık Getirme Merkezi açıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi “Sıfır Atık” projesi dahiilinde geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanıma gönderilmesi amacıyla hazırladığı “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” hizmete açıldı.

Edremit Belediyesi, “Sıfır Atık” projesi dahilinde, atık yönetim sistemini daha çevreci bir hale getirebilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edremit Belediyesi'nin, geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye kazandırmak amacıyla hazırladığı “1. Sınıf Atık Getirme Merkezi” Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmete açıldı.

Eroğlan Mahallesi 3123/1 Sokak'ta hizmete giren merkezde, kağıt, cam, plastik, metal, pil, tekstil atıkları, elektrikli ve elektronik eşya, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler ve hacimli atıklar için bölümler bulunuyor. Merkeze evlerinde biriktirmiş oldukları geri kazanılabilen atıkları getiren vatandaşlar, geri dönüşüme katkı sağlayarak aynı zamanda ekonomiye ve çevreye de destek olmuş olacak. Geri dönüştürülebilir atıkların geri dönüşümü sağlanacak. Diğer atıklar da, mevzuata uygun bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek.

Atık Getirme Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Atık Getirme Merkezi'nin Balıkesir'de Karesi Belediyesi ile birlikte hizmete açan iki belediyeden birisi olduklarını, merkezin Körfez'de bir ilk olduğunu ifade etti.

Atık Getirme Merkezi Projesi'ni birlikte yürüttükleri, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Başkan Arslan, “Her gün yeni bir projemizi daha sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ile atık miktarının olabildiğince azaltılması hususunda, hayata geçirmeyi planladığımız, atık getirme merkezimizi bugün hizmete açıyoruz..

Sıfır atık projesi çevre koruma ve sürdürülebilirlik için hayati bir önem taşıyor. Günümüzde artan nüfus ve tüketim alışkanlıkları, çevre kirliliğinin artmasına ve doğal kaynakların tükenmesine sebep oluyor.

Belediyemiz ve aynı zamanda başkanlık görevini yürüttüğüm Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği adına gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek için bu alanda yapılacak çalışmalara büyük önem veriyoruz. Atık getirme merkezimizin, günümüzün ve geleceğimizi tehdit eden sorunların başında yer alan, çevre kirliliği ile mücadelede önemli bir adım olacağına inanıyoruz.

Tesisimiz bünyesinde kurumlardan ve vatandaşlardan toplanan plastik, cam, kağıt, metal, atık elektrikli ve elektronik eşyalar ile organik atıkların ayrıştırılması sağlanacak ve geri dönüşüme kazandırılacaktır.

İstediğimiz sonuçları alabilmek adına, projemizde siz kıymetli Edremitlilerin desteğine ihtiyacımız var, unutmamalıyız ki bu tek taraflı bir proje değildir. Evsel atıklarınızı ayrıştırarak, atık getirme merkezimize ulaştırmanız neticesinde hedeflediğimiz sıfır atık projesinde ciddi bir adım atmış olacak ve bunu hepimizin duyarlılığı ile birlikte başarmış olacağız. Daha temiz bir Edremit için projenin hayata geçmesinde emeğe geçen herkese şahsım ve Edremit halkı teşekkür ediyor, atık getirme merkezimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin'de yaptığı konuşmada, Karesi Belediyesi'nin ardından Edremit'te de Atık Getirme Merkezi'nin hizmete girdiğini belirterek, “Edremit Belediyemiz tesisi yapmış hazırlamış. Bundan sonra görev Edremitlilere düşüyor, ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi çalışmalarını yapmış, hükümet yasal zeminini hazırlamış. Kurumsal olarak herkes üzerine düşen görevi yapmış. Şimdi görev Edremitlilerde, Balıkesirlilerde, Türkiye'nin her bir vatandaşında. İnşallah bizler bu tesislere sahip çıkarız. Vatandaşlarımıza önemli görevler düşüyor. Biz eğer vatandaş olarak evimizde çöpümüzü ayırmazsak, çevre sorunu var diye şikâyet etmeyelim. Edremit Belediyesi'ne, Hasan başkanıma ve bu tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bunlar örnek projeler. İnşallah diğer ilçelerde de bu projeler oluşur. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Vekili Gökhan Öktem, “Bu merkez toplumumuz için önemli bir adım. Atıkların doğru şekilde yönetilmesi sürdürülebilir bir geleceğin temel taşlarını oluşturmakta. Çevreye verdiğimiz zararı azaltmanın yanı sıra, geri dönüşüm kaynaklarının yeniden kullanımı ve atık yönetimi gibi önemli konularda farkındalık oluşturmak hedeflerimizin ve bakanlığımızın esas amaçları arasında yer almaktadır. Atık Getirme Merkezi, evlerimizde oluşan atıkların ayrıştırılması ve geri dönüştürülebilmesi için gerekli olan bir tesistir” dedi.

Edremitliler, atıklarını “Atık Getirme Merkezi” ile kent içinde ki dönüşüm kumbaralarına getirerek dönüştürebilir ve ekonomiye katkı sağlayabilir