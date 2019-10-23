Edremit Belediyesi can dostların yanında

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle sokak hayvanlarının kısırlaştırılması çalışmalarına hız kazandırıyor. Yapılacak olan ortak çalışmayla Edremit Belediyesi Çıkrıkçı Barınağı'nda üç günde 100 sokak hayvanı kısırlaştırılacak.

Edremit Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam şartlarını iyileştirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, Türkiye'ye örnek veterinerlik hizmetleriyle tanınan Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tunçer ve ekibiyle 3 gün sürecek kısırlaştırma çalışması yapacak. Bunun yanı sıra Edremit Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü personeline başarıyla yürüttüğü; kısırlaştırma, barınak işletmeciliği gibi konularda seminerler düzenleyecek. Kısırlaştırma çalışmaları halka açık olarak yapılacak.

Kısırlaştırma çalışmaları, Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Nezahat Salon'un öncülüğünde; Başkan Vekili Hüseyin Sargın Güven, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın eşi Oya Arslan, Meclis Üyeleri Ayhan Halil, Metin Aktaş ve hayvan severlerin de katıldığı bilgilendirme toplantısıyla başladı. Beylikdüzü Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Müdürü Ertuğrul Tunçer, Beylikdüzü Belediyesi'nin Türkiye'ye örnek konumdaki veterinerlik çalışmalarından bahsetti. Beylikdüzü'nde Ekrem İmamoğlu döneminde sistemi nasıl kurduklarını anlattı. Tunçer, sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmede başarılı olmuş projelerinden ayrıntılı olarak bahsederek Edremit Belediyesi'ne veterinerlik çalışmalarında destek olacaklarını açıkladı. Tunçer, “ Bizim amacımız sadece 3 gün boyunca 100 hayvanı kısırlaştırmak değil, Edremit Belediyesi'nde yeni kurulacak bir sisteme katkı sunarak başarılı bir sistemin burada oturmasını sağlamak” dedi. Edremit Belediyesi Hayvanları Koruma ve Rehabilitaston Komisyonu Başkanı Nezahat Salon da aldıkları destekten memnuniyet duyduklarını, yapılacak bu çalışmanın ileriye dönük birçok faydası olacağını ifade etti. Salon, “ 6 ayda iyileştirme çalışmaları için ekip olarak çok çaba sarf ettik. Sokaktaki canlarımızın yaşam şartlarını iyileştirmek adına sıfırdan bir sistem kurma çabasındayız. Bu daha başlangıç önümüzde çok yol var fakat iyi bir başlangıca imza attığımızı düşünüyorum. Bu süreçte başta Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olmak üzere tüm katkı sunanlara teşekkür ederim” dedi. Sokakta yaşayan canlar için gelir gelmez yeni projeler üreten Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, sokaktaki canlar için büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdüren herkese teşekkür etti.