İhlas Haber Ajansı

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Edremit Belediyesi ekipleri deprem bölgesine ulaştı

Balıkesir’in Edremit Belediyesi tarafından gönderilen 5 iş makinası ve 7 personel, Osmaniye’ye ulaşarak arama kurtarma ve genel koordinasyon çalışmalarına destek vermeye başladı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından gönderilen 5 iş makinası ve 7 personel, Osmaniye'ye ulaşarak arama kurtarma ve genel koordinasyon çalışmalarına destek vermeye başladı.


Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen, adı ardı meydana gelen iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına destek için gönderilen Edremit Belediyesi'ne ait 5 iş makinası ile 7 kişilik ekip Osmaniye'ye ulaştı.


Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler deprem bölgesine intikal eder etmez AFAD koordinasyonunda arama kurtarma ve genel koordinasyon çalışmalarına destek olmaya başladılar.


Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Yaşadığımız büyük felakete karşı yaraların sarılması için imkanlarımızı seferber ettik. İş makinalarımız Osmaniye'ye ulaştı. Çalışmalara destek vermek üzere hemen kolları sıvayan ekiplerimize ve tüm çalışanlara kolaylıklar diliyorum” dedi.

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