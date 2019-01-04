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Edremit Belediyesi ekipleri yolu açık tutmak için çalışıyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan Edremit-Yenice Karayolu, Edremit Belediyesi’nin iş makineleri ile açık tutulmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanan Edremit-Yenice Karayolu, Edremit Belediyesi'nin iş makineleri ile açık tutulmaya çalışılıyor.


Dün başlayan ve bu gün sabah saatlerine kadar devam eden kar yağışı nedeniyle onlarca araç Edremit Yenice Karayolunda mahsur kalmıştı. Edremit Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, Belediye Başkanı Kamil Saka'nın talimatıyla bölgeye sevk edilerek kar küreme çalışmalarına başlandı. Ekipler yaklaşık 24 saattir aralıksız olarak bölgede kar ve buzlanmaya karşı aralıksız mesai vermeye devam ediyorlar.

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