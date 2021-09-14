Edremit Belediyesi el sanatları kursları yeniden başladı

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ve Kültür Müdürü Cumhur Dokur da kursiyerleri ziyaret etti.

Edremit Belediyesi el sanatları kursları başladı. Pandemi dolayısıyla bir yıl ara veren kursiyerler derslerine yeniden başladı. Ahşap boyama ve el sanatları kursları salgın kuralları çerçevesinde 24 kişilik dersliklerde 12 kursiyer ile başladı. Kültür işlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Gerkuş ve Kültür Müdürü Cumhur Dokur ders başı yapan kursiyerleri ziyaret ederek başarılar diledi. Başkan Yardımcısı Gerkuş, “İnşallah sağlıklı bir eğitim, öğretim yılı geçiririz. Başarılı ürünler, başarılı eserler çıkarıp bunları yılsonunda sergileriz. Yakında Gençlik Merkezi'nin bir sergi salonu olacak, bu ürünlerimizi de orada sergileriz. İnşallah ilk sergimiz orada olur. Şehrimizin kültürel yaşamına da etkimiz olur.” dedi.