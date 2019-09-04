Edremit Belediyesi eylül ayı toplantısı yapıldı

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda 23 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Edremit Belediyesi Meclisi Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Mecliste ilk olarak Ekim ayında yapılacak Avrupa Yerel Demokrasi Haftası etkinlikleri görüşüldü. Daha sonra 2020 yılında yapılması planlanan Edremit Belediyesi Deve Güreşi Festivalinin, Edremit İda Deveciler Derneği ile ortak hizmet projesi kapsamında düzenlenmesi hakkında görüşme yapıldı. 1966 Edremitspor Kulübü'nün “Umut” isimli uzun vadeli spor ve eğitim projesi ile ilgili talepler değerlendirildi. Bununla birlikte diğer gündem maddeleri de komisyon raporlarına göre değerlendirilerek karara bağlandı. Meclis toplantısında “Ayın Personeli” seçilen Temizlik İşleri Müdürlüğü işçisi Ziya Çakır, Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ve Meclis Üyeleri tarafından tebrik edildi.