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Edremit Belediyesi görüntü kirliliğine müdahale ediyor

Balıkesir’in Edremit Belediyesi kent estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan ve trafiği güvensiz hale getiren yol kenarı reklam tabelalarını kaldırmak üzere karar aldı.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi kent estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan ve trafiği güvensiz hale getiren yol kenarı reklam tabelalarını kaldırmak üzere karar aldı.


Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliği'ne bağlı ekipler Encümen Kararı ile Ocak ayından itibaren başladığı çalışmalara ilçe genelinde devam ediyor. Ekipler yapılan denetimler sonucu kent estetiğini bozarak görüntü kirliliği oluşturan, trafik akışını güvensiz hale getiren ve insan sağlığı açısından da tehlike arz ettiği tespit edilen yol kenarlarındaki reklam tabelalarını kaldırıyor. Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü koordinasyonuyla Altınkum, İkizçay ve Güre Mahallesi'nde sökülen tüm tabelalar Edremit Belediyesi şantiyesinde emanete alınıyor.

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