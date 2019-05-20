Edremit Belediyesi ihtiyaç sahiplerinin yanında

Balıkesir'in Edremit Belediyesi Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere erzak kolisi dağıtıyor.

Edremit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, kaymakamlık ve muhtarlar iş birliğiyle ihtiyaç sahibi aileler itinayla tespit edildi. Tespit edilen ailelere bir ailenin temel erzak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan yaklaşık 5000 ramazan kolisi Edremit Belediyesi tarafından dağıtılıyor. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, yapılan bu çalışmayla sosyal belediyecilik anlayışı içerisinde toplumsal dayanışmayı arttırmayı amaçladıklarını ifade etti. Başkan Arslan: “Ramazan ayı dini açıdan çok önemli bir ay olmasının yanı sıra sosyal açıdan da yardımlaşma, dayanışma ve hoşgörünün ön plana çıktığı en önemli aydır. Bizler de üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirerek yılın her günü yanlarında olduğumuz gibi, ramazan ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz.” dedi. Yardımın gizliliği ilkesiyle hareket ettiklerini söyleyen Başkan Arslan, yardımlaşmanın dini ve sosyal bir görev olduğunu, amaçlarının yardım yapıldığını göstermek değil bir vatandaşın derdine derman olmak olduğunu ifade etti. Bu doğrultuda ”bir elin verdiğini diğer el görmesin” anlayışıyla hareket ettiklerini sözlerine ekledi.